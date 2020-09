ING mag na anderhalf jaar weer klanten aan zich binden in Italië, maakt de bank woensdag bekend. De Italiaanse centrale bank had deze bevoegdheid in maart vorig jaar ingetrokken, omdat het toezicht op witwassen tekortschoot.

De bank zegt deze lekken in het systeem nu gedicht te hebben en sinds maart 2019 "uitgebreide stappen" gezet te hebben om het toezicht te verbeteren, aldus het bedrijf in een verklaring.

De Italiaanse centrale bank Banca d'Italia tikte ING vorig jaar op de vingers, omdat een inspectie van de witwascontrole tussen eind 2018 en januari 2019 ernstige fouten aantoonde. Persbureau Reuters meldde in december 2019 dat de Italiaanse tak van de bank vanwege de gebrekkige controle een schikking had getroffen met Italiaanse autoriteiten.

Dit was niet de eerste keer dat ING schikte in een witwaszaak. In 2018 schikte de bank voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. Het bedrijf gaf toen toe tekort te hebben geschoten bij de controle op witwassen.