Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in augustus verder gedaald. In de afgelopen maand gingen 173 bedrijven kopje onder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee lag het aantal faillissementen op het laagste niveau in een augustusmaand sinds 1999.

De cijfers van het CBS laten zien dat het coronavirus en de bijbehorende maatregelen nog amper effect hebben gehad op het aantal uitgesproken faillissementen.

Sinds april, de eerste volledige maand in lockdown, daalt het aantal bankroeten. Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen valt vaak zelfs lager uit dan een jaar eerder. Mogelijk worden de bedrijven in leven gehouden door de steunprogramma's van de overheid.

Van alle bedrijfstakken telde de handel met 39 het grootste aantal faillissementen. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden vorige maand de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.