Heineken betreedt de Peruaanse markt met de overname van het lokale biermerk Tres Cruces, zo maakt de Nederlandse bierbrouwer woensdag bekend. Ter ondersteuning van zijn activiteiten gaat Heineken samenwerken met de lokale frisdrankproducent AJE Group, die voor de verkoop en distributie moet zorgen.

Volgens Heineken is Peru goed voor een consumptie van 14 miljoen hectoliter per jaar. De Peruaanse hoofdstad Lima heeft een aandeel van 40 procent in de lokale bierconsumptie.

Ter vergelijking, Heineken verkocht van het eigen merk vorig jaar 13,4 miljoen hectoliter in Noord- en Zuid-Amerika. De bierbrouwer ziet vooral kansen in het hogere segment, aangezien duurdere biersoorten een aandeel van 4 procent in de Peruaanse consumptie hebben.

Heineken is onder meer actief in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. In mei 2019 nam het een meerderheidsbelang in brouwerij Biela y Bebidas de Ecuador. In totaal verkocht Heineken vorig jaar 85,6 miljoen hectoliter in Noord- en Zuid-Amerika, waarmee Amerika het belangrijkste afzetgebied van de bierbrouwer is.