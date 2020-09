Bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam verdwijnen maximaal 45 van de 180 arbeidsplaatsen, maakt directeur Erik Zevenbergen woensdagavond bekend. De ingreep is volgens hem noodzakelijk om het voortbestaan van de dierentuin te garanderen.

"We mogen er ook straks niet meer zomaar van uitgaan dat we 365 dagen per jaar open zijn en anderhalf miljoen bezoekers per jaar ontvangen", aldus Zevenbergen. Eerder kon Diergaarde Blijdorp rekenen op donaties van fans en liefhebbers van de dierentuin.

Diergaarde Blijdorp ging 16 maart dicht, om pas 20 mei weer open te gaan op 40 procent van de gebruikelijke capaciteit. Dit bleek niet kostendekkend. Eind vorige maand kondigde de overheid een steunpakket van 39 miljoen euro voor dierentuinen aan, maar dat is volgens Blijdorp ontoereikend; de dierentuinen in ons land stevenen op een gezamenlijk verlies van 150 miljoen euro af.

Zevenberg rekent daarom op andere partijen voor steun. "We moeten hopen dat de provinciale en lokale overheden ook kunnen en willen bijdragen aan een oplossing", aldus de directeur, die zegt de gedwongen ontslagen zeer betreuren. "Het afscheid van dierbare, hardwerkende en betrokken collega's zal ons heel veel pijn doen."