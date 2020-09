De WOZ-waarde van woningen lag op 1 januari 2020 voor het vijfde opeenvolgende jaar hoger. Op de genoemde datum stond de gemiddelde WOZ-waarde op 270.000 euro per woning, een stijging van 8,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De sterkste toename van de WOZ-waarde van woningen werd genoteerd in Weesp, waar de gemiddelde waarde met 22 procent is gestegen tot 351.000 euro. Van de vier grote steden ging die eer naar Rotterdam, waar de gemiddelde WOZ-waarde dankzij een plus van 16 procent nu 222.000 euro per woning is. Dat bedrag staat in Amsterdam na een stijging van 11 procent nu op 418.000 euro.

Op provincieniveau werden de grootste stijgingspercentages genoteerd in Groningen en Flevoland, waar de gemiddelde woningwaarde met respectievelijk 12 en 11 procent toenam.

De gemiddelde WOZ-waarde in Groningen ging naar 186.000 euro, wat nog wel het laagst in Nederland is. In de Groningse gemeente Delfzijl is de gemiddelde WOZ-waarde met 134.000 euro het laagst per gemeente. Het verschil met Bloemendaal, de gemeente met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van ons land, bedraagt 616.000 euro.

De WOZ-waarde is een inschatting van de waarde van je huis die wordt gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen te bepalen. Zo is de onroerendzaakbelasting die je moet betalen een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Ook het eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting vloeit voort uit de WOZ-beschikking. Hoe hoger de WOZ-waarde is, hoe hoger die belastingen worden.