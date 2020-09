De waardedaling van het Nederlandse vastgoed zal volgend jaar oplopen tot 6 procent, zo meldt ABN AMRO donderdag. De bank wijst naar de verwachte stijging van de werkloosheid als hoofdoorzaak, waardoor de waardestijging van dit jaar teniet wordt gedaan.

Volgens ABN AMRO reageert de waarde van vastgoed met vertraging op de eerder dit jaar ingezette economische krimp als gevolg van de coronacrisis, waardoor de waarde van het vastgoed in Nederland in 2020 nog met 1,5 procent zal toenemen. In 2021 rekent de bank echter op een waardedaling van 6 procent.

Dat komt onder meer doordat de werkloosheid pas rond die tijd zal oplopen, aangezien veel bedrijven - al dan niet met hulp van de overheid - hun mensen vooralsnog op de loonlijst houden. Voor dit jaar houdt het Economisch Bureau van ABN AMRO rekening met een stijging van de werkloosheid van 3,4 naar 4,4 procent, terwijl volgend jaar een versnelde toename tot 7,2 procent te zien zal zijn.

Dit zal onder meer zijn uitwerking op de woningmarkt hebben, zegt ABN AMRO, aangezien het besteedbaar inkomen bij werkloosheid omlaaggaat, net als de bereidheid tot grote uitgaven. De bestaande woningnood kan de schade beperken, schrijft de bank.

Op de vastgoedmarkt voor kantoren kan de verwachte daling van de vraag naar werkplekken nog enige tijd gecompenseerd woorden door het relatief grote oppervlak dat nodig is om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren op de werkvloer. Op de lange termijn moet rekening gehouden worden met een lagere vraag naar kantoorruimte, temeer thuiswerkers ook in de toekomst één of meerdere dagen thuis willen werken.