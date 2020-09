Ryanair stelt het verwachte reizigersaantal voor het lopende boekjaar opnieuw naar beneden bij tot 50 miljoen passagiers. Het is de derde opeenvolgende correctie van de prijsvechter, die verwacht dat aankomende winter als verloren beschouwd moet worden.

Dat zegt Ryanair-topman Michael O’Leary woensdag in gesprek met Reuters, waarin hij onder meer de corona-aanpak van sommige landen hekelt. Hierdoor is Ryanair genoodzaakt de doelen bij te stellen, aangezien er een opleving van het aantal coronabesmettingen geconstateerd kan worden.

"De manier waarop regeringen met de risico's omgaan zorgt voor extra druk", aldus O'Leary. Door de prijzen van vliegtickets de komende tijd fors te verlagen hoopt de topman mensen alsnog in het vliegtuig te krijgen.

Doordat het winterseizoen volgens O'Leary als verloren beschouwd moet worden, zal Ryanair enkele bases sluiten en de capaciteit terugschroeven in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Portugal.

"Waarschijnlijk zullen we genoodzaakt zijn hetzelfde te doen in landen waar sprake is van volkomen zinloze quarantainemaatregelen zonder wetenschappelijke basis", zegt O'Leary.

In Duitsland en Italië zal daarentegen capaciteit toegevoegd worden, aldus de topman, die bovendien verwacht minder dan de eerder dit jaar gevreesde drieduizend arbeidsplaatsen te hoeven schrappen.