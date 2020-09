Airbus kreeg vorige maand één bestelling binnen, meldt de Europese vliegtuigbouwer dinsdag. Dat is veel minder dan normaal. In augustus 2019 kreeg het bedrijf nog zestien bestellingen binnen. De grote afname is een gevolg van de coronacrisis.

Het vliegtuig dat besteld werd was een ACJ320neo, een luxe en relatief groot zakenvliegtuig. Het is 1 van de 370 vliegtuigen die dit jaar in totaal werden besteld bij Airbus. Er werden echter nog 67 bestellingen geannuleerd, waardoor er nog 303 overblijven.

Doordat er ook nog bestellingen uit voorgaande jaren openstaan, heeft Airbus voorlopig nog voldoende werk. Het bedrijf moet nog 7.501 vliegtuigen leveren.

Door de coronacrisis wordt er veel minder gevlogen dan normaal. Luchtvaartmaatschappijen hebben daardoor een deel van hun vloot aan de grond staan. In juni meldde Airbus dat het vijftienduizend banen gaat schrappen vanwege de teruglopende vliegtuigverkoop.