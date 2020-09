VIVAT, het moederbedrijf van verzekeraars als ACTIAM en Zwitserleven, gaat de komende drie jaar tot vijfhonderd banen schrappen in Nederland, meldt het concern woensdag. Hierdoor verdwijnt mogelijk bijna een kwart van de 2.200 arbeidsplaatsen. Al het personeel is werkzaam in Nederland.

De bezuinigingsronde volgt op de overname van het grootste deel van VIVAT door de Duitse branchegenoot Athora.

Als onderdeel van die transactie werd de tak die zich niet met levensverzekeringen bezighoudt aan verzekeraar NN verkocht. Door de laatstgenoemde wijziging zullen nog eens 575 werknemers de overstap maken naar NN.

Daarnaast gooit VIVAT het roer om: de verzekeraar wil marktleider worden op de markt voor pensioenverzekeringen. Het bedrijf wil dit doen onder de merknaam Zwitserleven.

Door zich volledig op de pensioenverzekeringen te concentreren, wil het bedrijf een eenvoudigere bedrijfsstructuur opzetten en de kosten met 30 procent verlagen. Het schrappen van de banen maakt deel uit van de kostenverlaging.