Ook de zakelijke chatapp Slack wordt geraakt door de coronacrisis, bleek dinsdag uit kwartaalcijfers van het bedrijf. De groei van het aantal betalende klanten vlakte af en het bedrijf moest 11 miljoen dollar (9,35 miljoen euro) afschrijven vanwege financiële problemen bij klanten. Nabeurs dumpten investeerders hun Slack-aandelen en masse.

Slack wist in het tweede kwartaal 25 procent meer facturen te versturen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Op het eerste gezicht lijkt dat cijfer positief, maar de groei is juist gestokt. In het eerste kwartaal wist het bedrijf namelijk nog 38 procent meer facturen te versturen dan een jaar eerder.

De facturen zijn de grootste inkomstenbron van de chatapp en een goede graadmeter voor de toekomstige inkomsten van een bedrijf dat zich richt op abonnementsdiensten. Investeerders waren daarom niet blij met de cijfers. De waarde van het aandeel daalde nabeurs met meer dan 18 procent.

De chatdienst zag de omzet nog wel toenemen naar 215 miljoen dollar, waarmee het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht. Ook was het verlies flink kleiner dan een jaar eerder. Eind juli bedroeg het verlies 73 miljoen dollar, tegenover een min van 360 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal in 2019.