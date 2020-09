De Verenigde Staten willen de import van een aantal Chinese producten verbieden. Ambtenaren van de Amerikaanse douane lieten dinsdag weten dat het land de invoer van katoen en producten van tomaten uit de West-Chinese regio Xinjiang wil blokkeren, omdat die met behulp van dwangarbeid zouden zijn geproduceerd.

Katoen en producten van tomaten zijn voor China twee belangrijke exportproducten. Het Witte Huis kondigt het importverbod binnenkort aan en zet dan meteen nog vijf andere producten op de lijst. Ook die zouden met behulp van dwangarbeid geproduceerd worden.

Al enige tijd is er sprake van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Hierbij voeren de landen extra invoertarieven voor elkaars producten in.

Vorige maand kondigde de VS nog aan dat goederen uit Hongkong voortaan in de VS ook het label 'Made in China' krijgen. Daardoor moeten voor die producten dezelfde importheffingen worden betaald als voor Chinese producten.