Nederland heeft in de eerste maanden van de coronacrisis veel minder stroom verbruikt dan gebruikelijk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het stroomverbruik in het tweede kwartaal lag met 24,7 miljard kilowattuur (kWh) ruim 7 procent lager dan een jaar eerder en lag op het laagste niveau sinds 2001.

De daling valt volgens het CBS samen met de verminderde economische activiteit als gevolg van de lockdown. De lockdown werd halverwege maart aangekondigd, waardoor er minder werd gevlogen, de snelwegen en kantoren relatief leeg bleven en winkels gesloten werden.

Netbeheerder TenneT en energieleverancier Eneco zeiden eind juli al tegen NU.nl dat het stroomverbruik daardoor fors was gedaald.

Dat het verbruik door de coronacrisis is afgenomen, blijkt ook uit de cijfers over het eerste kwartaal. Nederland verbruikte in de eerste drie maanden van 2020 nog bijna evenveel stroom als een jaar eerder.

Verder maakt het CBS bekend dat de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie flink is gestegen. De productie groeide van 10,6 miljard kWh in de eerste helft van 2019 naar 14,8 miljard kWh in de eerste zes maanden van dit jaar. Het gaat om een stijging van 39 procent.

Volgens het CBS komt dit met name door de gunstige weersomstandigheden, zoals de talloze zonnige dagen in de lente en de stormachtige dagen in de winter. Ook werden meer zonnepanelen in gebruik genomen.