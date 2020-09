Bij de eindafrekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kleine bedrijven niet te zwaar belasten. Om ondernemers niet met een enorme papierlast op te zadelen, hoeven bedrijven die minder dan 25.000 euro aan steun hebben ontvangen daarom geen controle te laten doen door externe partijen. Dat meldt het ministerie dinsdag.

Bij die bedrijven wordt wel steekproefsgewijs gecontroleerd of het steunbedrag dat ze hebben aangevraagd ook daadwerkelijk klopt. Pas bij hogere bedragen moeten ondernemers naar een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant stappen voor een verklaring.

Het ministerie schrijft dat 60 procent van de bedrijven die een NOW-betaling hebben ontvangen, minder dan tien werknemers in dienst heeft. De administratie is dan soms een taak in het weekend, en met een verplichte accountantsverklaring voor alle bedrijven die NOW hebben ontvangen, zou die taak nog groter worden.

In totaal is er 2,1 miljard euro overgemaakt aan bedrijven via de tweede editie van de NOW, die tussen juni en augustus aangevraagd kon worden. Ruim 63.000 bedrijven ontvingen steun via de maatregel. In de eerste ronde werd bijna 8 miljard euro overgemaakt.