De Nederlandse hotelmarkt is hard geraakt door de coronacrisis. Waar vorig jaar nog een record werd gehaald met een gemiddelde bezettingsgraad van 78,2 procent in Nederlandse hotels, keldert dat dit jaar waarschijnlijk naar 42,7 procent. Dat meldt adviesbureau Horwath HTL dinsdag op basis van een onderzoek onder vierhonderd hotels.

Volgens het adviesbureau daalt de gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer met ongeveer 55 procent. Vorig jaar bracht de gemiddelde kamer een ondernemer nog 94 euro per nacht op, dit jaar daalt dat naar 42 euro.

In de regio Amsterdam en Schiphol daalt de bezettingsgraad dit jaar nog sterker dan in de rest van het land. De regio is voor een deel afhankelijk van de luchthaven en het internationale reisverkeer. Dat lag deels stil door de coronacrisis, waardoor de bezettingsgraad in Amsterdam van 85,3 procent naar 35,4 procent daalt. De kamerprijzen in de regio dalen naar verwachting van gemiddeld 151 euro naar 117 euro per nacht.

Het adviesbureau verwacht dat de hotelmarkt volgend jaar weer deels herstelt. In 2021 komt de landelijke bezettingsgraad uit op ongeveer 60 procent, denkt het bureau. Dat is een stuk hoger dan dit jaar, maar nog altijd 22 procent onder het niveau van 2019.