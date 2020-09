Tesla is dinsdag bij de opening van de beursdag in de Verenigde Staten keihard onderuitgegaan. Het bedrijf van miljardair Elon Musk zag de beurswaarde met 17 procent kelderen. De flinke daling volgt nadat het bedrijf vrijdag niet was toegelaten tot de toonaangevende S&P 500-beursindex.

De uitsluiting van de beursindex kwam voor veel analisten en investeerders als een verrassing. Het bedrijf boekte onlangs het vierde winstgevende kwartaal op een rij, wat een van de hordes is om toegelaten te worden tot de beursindex. Dat bleek uiteindelijk toch niet voldoende, in plaats van Tesla werd onder meer verkoopplatform Etsy toegelaten tot de toonaangevende S&P 500.

Naast de uitsluiting werd afgelopen week ook bekend dat investeringsmaatschappij Baillie Gifford, de op een na grootste aandeelhouder in Tesla, haar positie in het bedrijf had verminderd. Ook werd dinsdag bekend dat General Motors een aandeel had genomen in Nikola, een potentiële concurrent van Tesla.

Rond 16.10 uur (Nederlandse tijd) was een Tesla-aandeel 16,7 procent minder waard. Daarmee kost een Tesla-aandeel rond de 352 dollar (circa 299 euro). Ondanks de flinke daling is het alsnog een goed jaar geweest voor aandeelhouders in het bedrijf van Musk; sinds januari is de waarde van een Tesla-aandeel meer dan verviervoudigd.