Voormalig voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker houdt rekening met een no deal-Brexit. Tijdens een webinar zei Juncker dinsdag dat hij het niet meer tot een handelsakkoord ziet komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

"No deal is de meest waarschijnlijke en misschien enig mogelijke uitkomst van de onderhandelingen", zei Juncker volgens het zakenkanaal CNBC. De Luxemburger speelde zelf tot zijn vertrek uit Brussel een sleutelrol bij de gesprekken over het Brexit-proces.

Juncker werd om zijn mening gevraagd op de dag dat de achtste en voorlaatste onderhandelingsronde tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk begon. Beide partijen hebben tot de jaarwisseling de tijd om tot elkaar te komen, dan eindigt de overgangsfase na het Britse vertrek uit de Unie eind januari.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn ook veel geluiden te horen over het no deal-scenario. De Britse onderhandelaar David Frost zei voor de gesprekken dat het VK niet bang is om met de EU samen te werken op dezelfde basis als Australië, een land waarmee de Unie ook geen handelsverdrag heeft.

Johnson ondermijnt afspraken met nieuwe wet

De spanningen tussen de twee partijen bereikten deze week een nieuw dieptepunt na berichtgeving van Financial Times. De zakenkrant schreef dat de Britse premier Boris Johnson woensdag een wet zal presenteren die het terugtredingsakkoord ondermijnt.

In het akkoord, dat vorig jaar werd gesloten, zijn onder meer afspraken gemaakt die de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open moeten houden. In het nieuwe wetsvoorstel zal Londen de ruimte krijgen om die afspraken over de Ierse grens gedeeltelijk te overrulen met eigen regels, zonder enig overleg met de EU.