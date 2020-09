Het vermogen van de Amerikaanse president Donald Trump is in een jaar tijd gekrompen met zo'n 600 miljoen dollar (ongeveer een half miljard euro). Hij daalde hierdoor van plek 275 naar plek 339 op de lijst van vierhonderd rijkste Amerikanen, die dinsdag door het tijdschrift Forbes is gepubliceerd.

Trump is eigenaar van aantal vastgoedobjecten, waaronder kantoorgebouwen, hotels en resort. Door de coronacrisis zijn deze in waarde gedaald, waardoor het vermogen van de president kromp van 3,1 miljard dollar vorig jaar naar 2,5 miljard dit jaar.

De vierhonderd rijkste Amerikanen op de lijst hebben samen een geschat vermogen van 3,2 biljoen dollar (2,7 biljoen euro). Dat is 8 procent meer dan vorig jaar.

Nummer 1 op de lijst is Jeff Bezos, oprichter van webwinkel Amazon. Hij beschikt over een geschat vermogen van maar liefst 179 miljard dollar (152 miljard euro). Het is voor het derde jaar op rij dat de ondernemer boven aan de lijst staat.

Bezos’ ex-vrouw MacKenzie Scott is een van de hardst gestegen vrouwen op de lijst. Ze bezit een aanzienlijke hoeveelheid aandelen Amazon, waarvan de waarde dit jaar fors is toegenomen.

Van alle miljardairs in de lijst, groeide het vermogen van Elon Musk het meest: 242 procent. Ook hier was de almaar stijgende aandelenkoers van een van zijn bedrijven (Tesla) de oorzaak. Zijn vermogen kwam volgens Forbes uit op 68 miljard dollar.

Het blad neemt bij het bepalen van het vermogen van de miljardairs de slotkoers van aandelen op vrijdag 24 juli als uitgangspunt. Sindsdien zijn aandelen Tesla nog veel verder gestegen, waardoor het vermogen van Musk inmiddels boven de 100 miljard dollar is uitgekomen.