Reisbrancheorganisatie ANVR sleept luchtvaartmaatschappijen voor de rechter die weigeren geld terug te betalen voor geannuleerde vluchten. Als eerste is Royal Air Maroc aan de beurt, laat de ANVR dinsdag weten.

Maatschappijen mogen klanten een voucher aanbieden als hun reis niet doorgaat, maar ze moeten ook altijd de mogelijkheid tot terugbetaling bieden, stelt de ANVR. Verschillende airlines sturen hun klanten met allerlei smoesjes van het kastje naar de muur en laten ze lang wachten.

Ook worden klanten die wel voor een voucher kiezen, met veel beperkingen opgezadeld, ze moeten dan bijvoorbeeld in een heel andere periode van het jaar op vakantie dan die ze geboekt hadden. Sommige maatschappijen bieden geen enkele teruggave aan, houden een deel van het bedrag in of berekenen normale annuleringskosten, zegt de ANVR.

Niet alleen individuele passagiers komen zo in de problemen, maar ook de reisbureaus die bij de branchevereniging zijn aangesloten. Als klanten voor contante terugbetaling kiezen, moeten de bureaus het geld wel eerst hebben ontvangen van de aanbieders van de reis.

Voor Royal Air Maroc ligt een vordering klaar en mogelijk volgen later onder meer Aeroflot, El Al en Air Transat. De zaak tegen de Marokkaanse maatschappij legt mogelijk druk op de andere bedrijven om te betalen, zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie.