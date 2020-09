De Amerikaanse investeringsmaatschappij TCV neemt voor 90 miljoen euro een minderheidsbelang in de Nederlandse betaaldienstverlener Mollie, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van de Amerikaanse website TechCrunch. Door de investering komt de waarde van het bedrijf boven 1 miljard euro uit.

Het maakt van Mollie een zogeheten unicorn, een bedrijf waarvan de investeerders vinden dat het minimaal 1 miljard euro waard is. Met het geld van de investeringsmaatschappij, die eerder al een belang in onder meer Netflix en Airbnb nam, wil oprichter Mol verder groeien in het buitenland.

Mollie is in 2004 opgericht. Het bedrijf richt zich op de verwerking van betalingen en is enigszins vergelijkbaar met Adyen. Het bedrijf heeft de wind in de zeilen, onder meer doordat webwinkelen door de coronacrisis een hoge vlucht heeft genomen.

De betaaldienst focust vooral op kleine en middelgrote bedrijven en heeft inmiddels meer dan honderdduizend klanten. Het gaat met name om klanten in Nederland, België en Duitsland, waaronder Deliveroo en UNICEF.

Vorig jaar wist Mollie bij een investeringsronde al 25 miljoen euro op te halen.