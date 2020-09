Webwinkel bol.com is gestopt met de verkoop van alcoholische dranken, bevestigt het bedrijf dinsdag na berichtgeving van dagblad Trouw. Het bedrijf is onvoldoende in staat om de leeftijd van de koper te controleren, waardoor de alcoholische dranken in handen kunnen komen van klanten die jonger dan achttien jaar zijn. Hierdoor ziet het bedrijf zich genoodzaakt de alcoholverkoop te staken.

Met de beslissing trekt bol.com de stekker uit een tak die pas twee jaar geleden werd opgezet. Een aantal gespecialiseerde drankverkopers, maar ook Gall & Gall en Albert Heijn konden hun alcoholische dranken sinds oktober 2018 via de webwinkelgigant slijten.

Wie een bierpakket of een fles sterke drank bestelde via bol.com, zou bij de afgifte gecontroleerd moeten worden op de leeftijd. Zo zou voorkomen moeten worden dat minderjarigen via deze route aan alcoholische dranken komen. Uit onderzoek van bureau Nuchter bleek deze controle echter onvoldoende plaats te vinden.

"We geven verkooppartners altijd de kans zich daarop binnen redelijke tijd te verbeteren, maar we merkten dat zij zich niet voldoende snel konden verbeteren, daarom sluiten we voor nu de winkel", aldus bol.com in een verklaring.