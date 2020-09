De prijzen van kleding, vliegtickets en pakketreizen waren in augustus lager dan een jaar eerder. Mede daardoor bleef de inflatie beperkt tot 0,7 procent. Het gaat om de laagste inflatie in ruim 3,5 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Vliegtickets waren vorige maand maar liefst 21,6 procent goedkoper dan in augustus 2019. In juli was juist nog sprake van een prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder.

Ook pakketreizen waren in augustus fors goedkoper (-11,5 procent) dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat gold eveneens voor een vakantie in eigen land. Zo was een verblijf in bijvoorbeeld een bungalowpark 1,6 procent goedkoper. Deze trips in eigen land waren vorige maand juist fors duurder dan in juli 2019. Dat kwam onder meer doordat mensen in juli 2020 in groten getale een vakantie in eigen land wilden boeken.

Ook de prijzen van kleding daalden in augustus. Kleding was 4,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. Daar stond tegenover dat de prijzen van voeding juist stegen (1 procent). Ook de prijs van tabak is omhooggegaan. Dat kwam door een verhoging van de accijns per 1 april.

Al met al stegen de prijzen van alle consumentengoederen en -diensten samen gemiddeld met 0,7 procent. Dat was de kleinste prijsstijging sinds november 2016.

Het CBS vergeleek de prijsontwikkeling in Nederland met die van de eurozone. Volgens de meetmethodes die worden gebruikt om de inflatie in de verschillende EU-landen met elkaar te vergelijken, zijn de prijzen van consumentengoederen en -diensten in Nederland in een jaar tijd met 0,3 procent gestegen. In de eurozone was de inflatie -0,2 procent. Dit betekent dat de prijzen in de eurolanden voor het eerst in vier jaar op jaarbasis zijn gedaald.