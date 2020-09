Het UWV heeft tussen juni en augustus ruim 63.000 aanvragen voor de NOW 2, de tweede editie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, toegekend. Ongeveer tweeduizend aanvragen zijn afgewezen. In totaal is er nu 2,1 miljard euro overgemaakt aan bedrijven, meldt het UWV maandag.

Er wordt nog veel meer geld overgemaakt. De NOW 2 wordt namelijk in verschillende termijnen uitgekeerd.

Het grootste deel van de aanvragen voor de NOW 2 kwam uit de commerciële dienstverlening. Daar werd de aanvraag voor 13.791 bedrijven goedgekeurd. In de horeca en catering worden 12.568 bedrijven gesteund en in de detailhandel 7.193.

De meeste bedrijven die een aanvraag indienden hadden minder dan tien werknemers. Ze gaven gemiddeld een verwacht omzetverlies van 46,5 procent op.

Het UWV meldde eerder al dat veel werkgevers tot het laatste moment wachtten totdat ze een aanvraag indienden. Ze konden dat tussen 6 juli en 31 augustus doen en van de 65.000 aanvragen kwamen er 20.000 in de laatste week binnen. Vermoedelijk wilden werkgevers afwachten of hun omzetverlies inderdaad groter was dan 20 procent, pas dan konden ze een beroep doen op de maatregel.