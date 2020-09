HEMA is maandag door de rechtbank van Amsterdam in het gelijk gesteld in een kort geding dat door twee schuldeisers was aangespannen. Die hadden de rechtbank gevraagd om HEMA geen verdere stappen meer te laten zetten in het verlagen van zijn schuldenberg.

"We zijn verheugd dat de rechter alle vorderingen heeft afgewezen. Het sluiten van het akkoord was een belangrijke stap voor HEMA en de uitvoering hiervan kan nu ongehinderd doorgaan", aldus HEMA-topman Tjeerd Jegen.

HEMA is sinds enige tijd bezig zijn schuldenlast te verminderen. Daarover werd medio juni een akkoord met de belangrijkste schuldeisers bereikt. Die hebben vorderingen ter waarde van 600 miljoen euro uitstaan bij HEMA, maar door het akkoord wordt dit gehalveerd. In ruil daarvoor krijgen de schuldeisers aandelen.

Twee schuldeisers wilden via de Amsterdamse rechter afdwingen dat dit proces gestaakt zou worden, maar daar ging de rechter niet in mee. Het akkoord van juni kreeg in augustus ook al het groene licht van de rechter in Londen.