Volgens de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz zal de Duitse economie begin 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten. Daarvoor moeten wel de juiste steunmaatregelen genomen worden, zegt hij maandag in gesprek met Reuters.

"We zien dat het economisch herstel voortvarend verloopt. Dat is een hoopvol teken", aldus Scholz. Zolang het herstel ondersteund kan worden, zal de Duitse economie begin 2022 of zelfs al eerder weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten, belooft de minister. Zo wil de regering onder meer nieuwe schulden aannemen.

Duitsland noteerde een economische krimp van 10,1 procent in het tweede kwartaal. Daarmee daalde het bruto binnenlands product (bbp) weliswaar minder hard dan in Frankrijk of Spanje, maar was de krimp groter dan in Nederland. Hier kromp de economie met 8,5 procent vergeleken met het kwartaal ervoor.