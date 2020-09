De Belgische onderneming Mediahuis heeft verregaande interesse om NDC mediagroep, uitgever van kranten als de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, over te nemen. Dat bevestigt het Mediahuis maandag aan NU.nl na berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD).

Mediahuis is in Nederland al eigenaar van grote dagbladen als De Telegraaf en NRC en heeft in België titels als De Standaard en Het Nieuwsblad in handen.

Sinds deze zomer kunnen kandidaat-kopers zich melden. Op dit moment zouden er vergevorderde gesprekken plaatsvinden tussen NDC mediagroep en Mediahuis.

De noordelijke kranten kampen al langer met financiële problemen. Zo lopen het aantal abonnementen en de advertentieomzetten al enige tijd terug. Vooralsnog bleek ook de digitale markt nog geen groot succes, zo schrijft het FD.

Mocht de Belgische onderneming inderdaad de nieuwe eigenaar worden van NDC mediagroep, dan zou dat - met uitzondering van FD Mediagroep en het Reformatorisch Dagblad - betekenen dat alle grote Nederlandse dagbladen in Belgische handen zijn.

Naast Mediahuis bezit ook het Belgische DPG Media een groot aantal Nederlandse mediamerken, zoals de Volkskrant en het AD.