De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2019 met 1,3 procent toegenomen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat betekent een grotere koopkrachtstijging dan in de voorgaande twee jaren. In 2019 bedroeg het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens gemiddeld 36.365 euro.

De koopkrachtgroei in 2019 was het sterkst onder werknemers (2,5 procent), terwijl ook gepensioneerden er voor het eerst in twee jaar op vooruit gingen.

De positieve koopkrachtontwikkeling is onder meer het resultaat van de grootste cao-loonstijging in tien jaar. Ook hadden verschillende fiscale maatregelen een positieve uitwerking op de koopkracht van veel Nederlanders vorig jaar.