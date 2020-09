Burgerinitiatief HENA wil geld ophalen via beursplatform Nxchange om zo aandelen HEMA te verwerven. Op deze manier hopen ze enkele miljoenen op te halen, hebben de initiatiefnemers maandag bekendgemaakt.

HENA staat voor Het Enige Nederlandse Alternatief en komt voort uit de eerdere burgerinitiatieven WeLoveHema en HouDeHema. In juli werd duidelijk dat zij zich wilden mengen in de overnamestrijd.

Nu is de stap gezet om via Nxchange geld op te halen. Daarbij proberen de initiatiefnemers, onder wie Eerste Kamerlid voor de PvdA Mei Li Vos, niet om het volledige eigendom te krijgen, maar gaan ze voor een minderheidsbelang.

Een groep schuldeisers is in juni eigenaar geworden van HEMA. Een schuld van 600 miljoen euro is teruggeschroefd naar 300 miljoen. In ruil daarvoor krijgen de schuldeisers aandelen. Ze zijn echter niet van plan om langdurig eigenaar te blijven en diverse geïnteresseerde partijen hebben zich gemeld om de winkelketen over te nemen.

Het burgerinitiatief vindt dat HEMA een speelbal is geworden van grote investeringsmaatschappijen en wil via het verwerven van een minderheidsbelang invloed uitoefenen op de gang van zaken bij de keten.

Het is daarom maandag een campagne gestart met de naam KoopdeHEMA. Burgers kunnen geld inleggen voor certificaten van aandelen HEMA. Als de poging mislukt, wordt het geld teruggegeven.

HENA kan slechts klein deel van aandelen verwerven

Mocht de poging wel slagen, is het nog steeds de vraag hoeveel invloed HENA daadwerkelijk kan uitoefenen op de gang van zaken. In principe is het maximumbedrag dat ze kunnen ophalen 5 miljoen euro, tenzij er een belegger is die meer dan een ton wil inleggen. Met de 5 miljoen zou HENA slechts een zeer klein deel van de aandelen kunnen verwerven.

Ook beleggingsspecialist Bob Homan van ING zet vraagtekens bij de actie. "Het is natuurlijk best een sympathiek initiatief. Maar als het publiek echt veel interesse had om te investeren in HEMA, waarom hebben de huidige eigenaren het bedrijf dan niet naar de beurs gebracht?"

Tevens wijst hij op het feit dat beleggers, ook particulieren, vrijwel altijd een rendement willen op hun inleg. Ze schrijven in op een belegging, omdat er een bepaald plan is met het bedrijf, zegt Homan. Maar bij dit initiatief lijkt het volgens hem meer op liefdadigheid en is het de vraag of veel investeerders bereid zijn om erin te stappen.