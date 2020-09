De vacaturemarkt lijkt zich steeds meer te herstellen van de klap van de COVID-19-uitbraak eerder dit jaar. Zo waren er in augustus nog 26 procent minder vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl dat verschil een maand eerder nog lag op 29 procent. Dat meldt vacaturesite Indeed maandag.

Ook als alleen gekeken wordt naar het aantal geplaatste vacatures in de voorbije zeven dagen is een positieve trend te zien.

Het herstel in augustus is wel minder sterk dan in juli. Toen herstelde de vacaturemarkt met liefst 9 procentpunten in vergelijking met juni. De vacature-aantallen liggen dus nog wel ver onder het niveau van vorig jaar.

In vrijwel alle beroepsgroepen was vorige maand een verbetering te zien ten opzichte van de maand ervoor. Belangrijke stijger was de sector horeca en hospitality (waar bijvoorbeeld congressen en catering onder vallen). In juli lag het aantal vacatures daar nog 70 procent onder het niveau van dezelfde maand vorig jaar. Dat was in augustus gestegen naar ongeveer de helft. Ook retail laat inmiddels een flinke stijging zien.

Uitzondering op de herstellende trend is de bouw- en installatiebranche. Volgens de vacaturesite, naar eigen zeggen marktleider in Nederland, kan dit een eerste signaal zijn dat deze sector een moeilijke tijd tegemoet gaat.