Amazon heeft twintigduizend betaalde vijfsterrenrecensies verwijderd, meldt de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag.

Gebruikers zouden tegen betaling duizenden vijfsterrenrecensies hebben geschreven over producten op Amazon.

Veel van deze producten zouden afkomstig zijn uit China en kwamen vaak van onbekende producenten.

Volgens de Financial Times gaat het in veel gevallen om populaire recensieschrijvers in het Verenigd Koninkrijk.

In augustus kwam Amazon in Europa ook al in het nieuws vanwege een onderzoek van de Duitse kartelwaakhond. De Amerikaanse webshopgigant zou zich bemoeien met het prijsbeleid van partnerbedrijven.