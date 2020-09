De Nederlandse export is in het eerste half jaar van 2020 met 9 procent afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Daarmee ligt de goederenuitvoer bijna 23 miljard lager dan in dezelfde periode van 2019.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren de exportcijfers nog vergelijkbaar met 2019, in het tweede kwartaal nam de goederenuitvoer echter af met 17 procent.

Dit heeft alles te maken met de coronamaatregelen die vanaf midden maart in veel Europese landen werden ingevoerd.

Naast de coronacrisis had de Nederlands export ook te maken met lagere handelsprijzen. Vooral de gas- en olieprijzen daalden flink.

Ondanks een daling van 12 procent is Duitsland nog altijd de belangrijkste exportbestemming van Nederlandse goederen. Het Verenigd Koninkrijk was het afgelopen jaar de grootste daler, de goederenuitvoer daalde in het eerste half jaar met bijna 2,5 miljard euro.