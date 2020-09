De Europese Unie (EU) eist een vetorecht over wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit, meldt het Britse dagblad The Times zaterdag.

EU-onderhandelaar Michiel Barnier zou zich tijdens de gesprekken van deze week hard hebben gemaakt voor een Europees vetorecht over alle Britse regelgeving die de handel met de EU zou kunnen verstoren.

In de praktijk zou dat betekenen dat ieder besluit van de Britse regering met betrekking tot de handel met de EU eerst ook door Brussel moet worden goedgekeurd.

De Britse hoofdonderhandelaar David Frost zou echter weinig zien in de plannen van Barnier.

De gesprekken over een handelsakkoord tussen beide blokken verlopen al lange tijd stroef. Zo maakte Barnier donderdag wederom zijn zorgen over de onderhandelingen kenbaar. De Fransman riep Britse onderhandelaars dan ook op om mee te bewegen in de Brexit-onderhandelingen, om zo alsnog tot een deal te komen voor het einde van oktober.