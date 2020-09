De Europese Commissie wil dat lidstaten dezelfde reisrestricties gaan hanteren in verband met COVID-19, meldt het vrijdag. De reisregels verschillen nu nog per land, maar de commissie doet aanbevelingen voor lidstaten om die regels gelijk te trekken.

Nu is het zo dat het ene land een bepaald gebied code oranje geeft, terwijl een ander land hetzelfde gebied code rood geeft. Dat maakt het voor burgers lastig om te bepalen hoe veilig een gebied is. De Europese Commissie kwam daarom vrijdag met een aantal criteria die alle landen zouden moeten hanteren bij het bepalen van de kleurcodes en reisrestricties.

Hierin wordt gekeken naar het aantal nieuwe COVID-19-gevallen per honderdduizend inwoners in een periode van veertien dagen, naar het aantal uitgevoerde coronatests in zeven dagen en het percentage positieve gevallen van die tests. Deze resultaten moeten de lidstaten dan wekelijks doorgeven aan het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Volgens de criteria moet een gebied code groen krijgen als er minder dan 25 COVID-19-gevallen zijn geconstateerd in een periode van veertien dagen en er minder dan 3 procent positieve coronatests zijn.

Een gebied moet code rood krijgen als er vijftig gevallen zijn in twee weken en het percentage positieve tests boven de 3 procent ligt. Ook moet een gebied als rood worden aangemerkt als er meer dan 150 positieve gevallen zijn in twee weken, ongeacht het percentage positieve tests. Bij testresultaten en aantallen positieve gevallen die grofweg tussen groen en rood in zitten, zou het gebied code oranje moeten krijgen.

De commissie vindt dat EU-burgers sowieso nooit toegang tot een andere lidstaat zou moeten worden geweigerd. Reisrestricties kunnen wel, in de vorm van een verplichte quarantaine of test bij code rood, en eventueel ook een verplichte test bij code oranje Bij code groen zouden er helemaal geen restricties moeten zijn. Het gaat overigens om aanbevelingen. Landen behouden het recht om reisrestricties zelf te bepalen.