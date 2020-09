Rabobank heeft bij de Mexicaanse staat een claim neergelegd van 150 miljoen euro. De bank vindt dat het schade heeft geleden doordat Mexico zes jaar geleden onterecht beslag heeft gelegd op negen schepen, waarvan Rabobank de aanschaf had gefinancierd. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius na berichtgeving hierover door het FD.

Het gaat om schepen die zijn aangekocht door het bedrijf Oceanografia, dat de investering deed met behulp van 220 miljoen euro aan leningen van Rabobank. Oceanografia is later beschuldigd van fraude. In dat kader legde de staat beslag op de schepen.

Echter, de bank had de schepen toen al ondergebracht bij een eigen dochterbedrijf en vond daarom dat de beslaglegging onterecht was. Het heeft na een lange procedure voor elkaar gekregen dat de beslaglegging werd opgeheven, maar de schepen waren toen al fors in waarde gedaald, omdat er tijdens de beslaglegging geen onderhoud aan is gepleegd.

De bank heeft de schepen vervolgens verkocht. Van de 220 miljoen euro die Rabobank heeft geïnvesteerd in de schepen, was na de verkoop nog altijd een bedrag tussen de 140 en 160 miljoen euro ongedekt. Dat bedrag wil de bank nu claimen bij de Mexicaanse staat middels een arbitragezaak.

Rabobank had het kredietrisico afgedekt bij Atradius, waardoor dat bedrijf ook betrokken is bij de claimzaak.