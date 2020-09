De impact van de coronacrisis op het aantal werklozen is heftiger dan toen de financiële crisis op haar hoogtepunt was. Dat zegt het UWV vrijdag. De uitkeringsinstantie denkt dat het aantal WW-uitkeringen volgend jaar oploopt naar het niveau van 2013/2014.

Toen waren er in ons land 441.000 mensen die een WW-uitkering ontvingen. De crisis was echter al vijf jaar eerder uitgebroken. Het duurde dus een half decennium voordat dit aantal uitkeringen werd bereikt.

Tijdens de COVID-19-pandemie duurt het slechts ongeveer twee jaar voordat het aantal uitkeringen op dat niveau ligt, verwacht het UWV. De uitkeringsinstantie voegt eraan toe dat de voorspelling gedaan is op basis van diverse onzekere factoren, zoals overheidsbeleid, gedrag van mensen en medische ontwikkelingen.

In de twaalf maanden vóór maart 2020 ontving het UWV gemiddeld ruim 34.000 nieuwe WW-aanvragen per maand. Aan het begin van de coronacrisis in maart dit jaar steeg dat aantal naar 52.000. De maand erop waren er maar liefst ruim 100.000. Inmiddels is dit aantal gedaald naar ongeveer 43.000 per maand. In de maand juli ontvingen 301.000 Nederlanders een WW-uitkering.

Het kabinet heeft bij de uitbraak van COVID-19 de NOW-regeling opgetuigd. Deze regeling stimuleert werkgevers om zoveel mogelijk personeel in dienst te houden. Volgens het UWV heeft dit inderdaad gezorgd dat veel minder mensen ontslagen zijn, waarbij het vooral gaat om werknemers met een vast contract.

Bedrijven zijn terughoudender om tijdelijke contracten te verlengen en nieuw personeel aan te nemen. Omdat jongeren tot 35 jaar relatief vaak op uitzendbasis of tijdelijke contracten werken, zijn zij oververtegenwoordigd bij de WW-aanvragen, meldt de uitkeringsinstantie.