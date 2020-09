Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss maken een doorstart. Investeerder FLV Group neemt de winkelketens over na het faillissement van de vorige eigenaar.

Moedermaatschappij FNG vroeg eind vorige maand faillissement aan. Daarna werd een investeerder gezocht om een doorstart mogelijk te maken.

Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss worden ondergebracht in de nieuwe houdstermaatschappij NXT Fashion, die onderdeel is van FLV Group. FLV-eigenaar Martijn Rozenboom zegt vrijdag in een persbericht dat hij zich heeft verdiept in de plannen van het management en vindt dat de merken een tweede kans verdienen.

Het failliete FNG heeft ruim vijfhonderd winkels, waarvan tientallen in Nederland. De winkels zijn tijdens de zoektocht naar een nieuwe eigenaar opengebleven.

Van Haren neemt in Vlaanderen 43 winkels van Brantano over. Dat schoenenmerk was ook onderdeel van het failliete FNG. De winkels worden allemaal omgebouwd tot Van Haren-vestigingen. Het bedrijf had al zestien winkels in Vlaanderen en heeft er na de deal dus bijna zestig.