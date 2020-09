EssilorLuxottica, het gigantische brillenbedrijf achter merken als Ray-Ban en Oakley, gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank van vorige week. GrandVision, het bedrijf achter optiekketens Pearle en EyeWish, kreeg toen gelijk van de rechter in een steeds hoger oplopende brillenruzie.

EssilorLuxottica kocht twee jaar geleden een meerderheidsbelang in GrandVision. Inmiddels staan de partijen nog steeds in de wacht bij de Europese Commissie, die uitzoekt of eerstgenoemde geen te groot aandeel krijgt in de brillenmarkt. Sindsdien is de relatie tussen de twee partijen behoorlijk bekoeld.

In juli besloot EssilorLuxottica het Pearle-moederbedrijf voor de rechter te slepen, omdat het inzicht wilde krijgen in de stappen die GrandVision heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het bedrijf achter Ray-Ban besloot in augustus ook bij GrandVision en grootaandeelhouder HAL binnen te vallen om beslag te leggen op een deel van de gegevens.

De rechter was niet blij met deze stap en sprak van een "fishing expedition". De Frans-Italiaanse combinatie kreeg geen toestemming om de gegevens in te zien. Ook de bewering dat GrandVision afspraken had geschonden die in het contract tussen beide partijen staan, vond geen weerklank bij de Rotterdamse rechtbank. EssilorLuxottica gaat nu in hoger beroep tegen de uitspraak, om zo de buitgemaakte gegevens alsnog in te zien.

Het hoger beroep is alweer de zoveelste escalatie in de brillenruzie. Ondertussen hebben GrandVision en HAL op hun beurt ook een rechtszaak aangespannen tegen EssilorLuxottica, omdat het bedrijf afspraken zou hebben geschonden.