Vattenfall plaatst de komende jaren achtduizend nieuwe oplaadstations in Noord-Brabant en Limburg. Het is een van de grotere projecten op dit gebied in Nederland, meldt het bedrijf vrijdag.

In de overeenkomst is veel aandacht voor het proactief plaatsen van palen. Vattenfall en de provincies willen nauwkeurig bekijken op welke plekken behoefte is aan nieuwe laadpunten.

Daarvoor hebben de TU Eindhoven en de HvA een model ontwikkeld, zegt de provincie Brabant. Dat kan precies berekenen hoeveel palen binnen een straal van 250 meter nodig zijn.

Daarnaast worden laadpalen op aanvraag geplaatst. Als iemand een elektrische auto koopt en geen eigen oprit heeft, kan de eigenaar een laadpaal aanvragen. Die wordt dan ergens in de buurt geplaatst.

Volgens cijfers van de provincie Noord-Brabant rijden in die provincie nu 19.600 en in Limburg 2.500 volledig elektrische personenauto's.

De opdracht loopt tot en met 2024. Hoeveel geld ermee gemoeid is, is niet bekendgemaakt.