Vleesvervangers zijn de laatste jaren steeds vaker in reclamefolders te vinden, blijkt vrijdag uit onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

Waar in 2015 voor elke elf aanbiedingen met vlees er één vleesvervanger in de aanbieding was, is dat dit jaar vier vleesaanbiedingen per vleesvervanger.

De trend past volgens Wakker Dier geheel in het beeld dat steeds minder mensen dagelijks vlees eten. "Vlees eten is voor veel Nederlanders geen automatisme meer. Daardoor kies je makkelijker voor een dagje wat anders. Dat zet de deur open naar een veel diervriendelijker eetpatroon", aldus de dierenwelzijnsorganisatie.

Vooral in 2017 en 2020 gooiden supermarkten de vleesvervangers steeds vaker in de aanbieding. In beide jaren steeg het aandeel vleesvervangers ten opzichte van aanbiedingen van bijvoorbeeld vleeswaren of kipfilets met meer dan 4 procentpunt.

De dierenwelzijnsorganisatie ziet dat met name in de folders van supermarktketens Jumbo en DeKaMarkt vleesaanbiedingen steeds vaker moeten plaatsmaken voor vleesvervangers. Budgetketen Aldi loopt volgens Wakker Dier flink achter op de rest, met zestien vleesaanbiedingen tegenover één vegetarisch alternatief.