Middelbare scholieren hebben tegenwoordig meer geld te besteden dan vier jaar geleden, blijkt vrijdag uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ondanks de beter gevulde portemonnee vinden de jongeren nog steeds dat ze geld tekortkomen.

Waar de middelbare scholieren in 2016 gemiddeld maandelijks zo'n 112 euro aan inkomsten hadden, is dat bedrag in de afgelopen jaren gestegen naar 147 euro. Het Nibud denkt dat het bedrag is gestegen doordat de tieners meer uren zijn gaan werken. Ook krijgen ze vaker kleedgeld. Het aandeel middelbare scholieren dat zakgeld krijgt, bleef gelijk op zo'n 90 procent.

De scholieren geven het meest uit aan kleding en schoenen. Het percentage ouders dat de kosten hiervoor volledig betaalt, is afgenomen. Wat betreft bijvoorbeeld dagjes uit, telefoonkosten en vakanties is het aandeel ouders dat alles betaalt juist toegenomen.

De diepere zakken hebben het gevoel van geldtekort onder tieners echter niet weggenomen: ruim de helft zegt tegen het Nibud, net als vier jaar geleden, niet genoeg geld te hebben. Volgens hoogleraar Wilco van Dijk aan de Universiteit Leiden heeft dat onder meer te maken met de toegenomen invloed van sociale media.

"Het geldtekort zit niet zozeer in de portemonnee, maar vooral tussen de oren", zegt Van Dijk. "Jongeren kijken naar wat anderen doen en willen ook doen wat anderen doen. Als het dagelijks lijkt alsof anderen meer geld kunnen uitgeven dan jij, frustreert dat", aldus de hoogleraar.