Het aandeel vrouwelijke bestuurders en commissarissen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is net als in 2019 toegenomen, blijkt vrijdag uit de jaarlijkse Female Board Index.

Het percentage vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven is van 9 procent gestegen naar 12 procent en het aandeel vrouwelijke commissarissen groeide van 27 naar 30 procent.

Net als in 2019 was tot dusver in 2020 een op de vier nieuw benoemde bestuurders een vrouw. drie kwart van de nieuwe bestuursfuncties ging naar een man.

Het is bijzonder dat voor het tweede jaar op rij meer vrouwen worden aangesteld in topfuncties. "Ik zie dit als een trendbreuk", vertelt opsteller van de Female Board Index Mijntje Lückerath aan de NOS. "Langzaamaan wordt het gênant als de top van een bedrijf helemaal uit mannen bestaat."

54 van 94 beursbedrijven voldoen aan quotum

In december vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met de regel dat minimaal 30 procent van de raden van commissarissen (rvc's) uit vrouwen moet bestaan. Er wordt gewerkt aan een wet die dat percentage verhoogt naar 33 procent. Het verplichte vrouwenquotum voor de bedrijfstop zal naar verwachting in januari 2021 worden ingevoerd.

In 2020 is bij 51 van de 94 beursondernemingen een derde van de commissiezetels door een vrouw bezet. In 2019 gold dat nog voor dertig bedrijven. Bij vijftien ondernemingen is zowel in de raad van bestuur als in de raad van commissarissen minstens 33 procent vrouw.

Bij zeventig beursondernemingen zit er geen vrouw in de raad van bestuur. Bij zeventien van deze bedrijven is in het afgelopen jaar wel een mannelijke bestuurder aangenomen.