Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken in Nederland ruim 161.000 ondernemers financieel lucht gegeven. In totaal hebben ze 23,7 miljard euro aan leningen of kredietruimte verstrekt aan bedrijven. Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag publiceert.

Het gaat in totaal om 32.000 leningen ter waarde van 20,7 miljard euro en om 129.000 bedrijven die uitstel van betaling hebben gekregen. Met het uitstel is 3 miljard euro gemoeid.

De NVB vindt het positief dat banken nog steeds kredieten verstrekken. "Als je kijkt naar de totale hoeveelheid uitstaand krediet dan is deze tijdens de coronacrisis nagenoeg op peil gebleven en vergelijkbaar met vorig jaar. Deze stabiele trend is voor een crisisperiode bijzonder", zegt Chris Buijink, voorzitter van de NVB.

Naast ondernemers worden ook consumenten geholpen door banken. Bijna 34.000 consumenten hebben een betaalpauze ontvangen voor hun hypotheek of consumptief krediet. Vaak hoefden ze dan één tot drie maanden niet meer af te lossen. Daarmee is een bedrag van 80 miljoen euro gemoeid.