Een Burger King in Rotterdam heeft in maart een restaurantmanager op staande voet ontslagen, vanwege het openen van een filiaal terwijl dat niet mocht. Het gebeurde op 16 maart: de dag nadat de sluiting van restaurants en cafés was aangekondigd door premier Mark Rutte. De rechtbank Rotterdam geeft de fastfoodketen gelijk, blijkt donderdag uit een uitspraak van de kantonrechter, waar RTL Nieuws over schrijft.

Uit de uitspraak blijkt dat de restaurantmanagers van de Amerikaanse fastfoodketen direct na de persconferentie van Rutte op de hoogte werden gesteld van de aangekondigde maatregelen. Vanaf 16 maart mochten de restaurants zonder drive-throughs en bezorgopties helemaal niet meer open. De filialen die dit wel hebben, mochten open blijven, maar moesten hun zitgedeelte gesloten houden.

De restaurantmanager opende de volgende dag wel gewoon zijn filiaal, inclusief het restaurant. Na verbazing op sociale media werd de man halverwege de dag, na achttien jaar in dienst te zijn geweest, op staande voet ontslagen.

De 58-jarige man is het hier niet mee eens en vindt het ontslag een veel te zware staf. Door migraineaanvallen en overwerk had hij de instructies niet goed begrepen. Daarnaast was de berichtgeving vanuit Burger King niet duidelijk genoeg, claimt de man.

De rechtbank gaat niet mee in het verweer van de restaurantmanager en schrijft dat, ondanks dat de berichtgeving direct na de persconferentie "niet uitblinkt van duidelijkheid", latere berichtjes vanuit Burger King duidelijk genoeg waren. Volgens de kantonrechter had de restaurantmanager "kunnen weten dat de restaurants in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten zouden blijven en dat alleen afhalen via drive-through en thuisbezorging toegestaan was. De rechtbank stelt Burger King daarom in het gelijk.