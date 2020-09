De euro is de afgelopen maanden steeds duurder geworden ten opzichte van de dollar en diverse andere valuta. Dit kan het voor de economie in de eurozone moeilijker maken om te herstellen van de coronaklap, zeggen diverse EU-beleidsmakers in de Britse zakenkrant Financial Times.

Sinds mei is de eurokoers sterk gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In mei betaalde je voor 1 euro gemiddeld iets meer dan 1,08 dollar. Sindsdien was sprake van een continue stijging. Eerder deze week kwam de koers zelfs boven de 1,20 dollar uit.

Volgens diverse EU-beleidsmakers zorgt dit voor problemen, onder meer doordat de export van Europese producten naar de rest van de wereld onder druk komt te staan. Die producten worden namelijk relatief duurder door de gestegen koers, terwijl dezelfde producten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten juist relatief goedkoper worden.

Dit levert problemen op voor de economie in de eurozone, die juist probeert te herstellen van de gevolgen van de COVID-19-pandemie en voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van de export.

Als oorzaken van de koersstijging wijzen de beleidsmakers, die door het Britse dagblad niet bij naam worden genoemd, op diverse ontwikkelingen, waaronder het Europese noodfonds van 750 miljard euro en het tot dusver sterke herstel van de economie in de eurozone. Ook een recente beslissing van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, om soepeler om te gaan met de inflatie zou bijdragen aan de hogere eurokoers.

Bij de Europese Centrale Bank wordt volgende week gepraat over de sterke stijging van de eurokoers.