De toeristische sector is dit jaar enorm gekrompen. De toegevoegde waarde van de sector, dus het verschil tussen de omzet en inkopen, lag in het eerste half jaar van dit jaar ongeveer 45 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Ook het aantal banen in de sector kromp, maar niet zo hard als de toegevoegde waarde. Door de steunmaatregelen van de overheid konden werknemers doorbetaald worden bij omzetverlies en bleef het aantal ontslagen in de sector beperkt. Desondanks gingen er in de toeristische sector relatief veel banen verloren.

Het CBS doet ieder jaar onderzoek naar de toegevoegde waarde van verschillende sectoren en de cijfers die het bureau nu naar buiten brengt over de toeristische sector, zijn voorlopig. Ze zijn gebaseerd op een aantal bedrijfstakken die samen goed zijn voor ongeveer 70 procent van het toeristisch bruto binnenlands product (bbp). Het gaat om de luchtvaart, horeca, reisbureaus, cultuur, recreatie en sport. De toegevoegde waarde van de luchtvaart daalde met 56 procent het hardst.

Er zijn nog geen absolute cijfers over 2020 bekend. Die van 2019 meldt het CBS wel. Toen bedroeg de toegevoegde waarde van de hele sector 31,8 miljard euro, 5 procent meer dan in 2018. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen was dit 2,9 procent. De totale Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,7 procent.