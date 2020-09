Amazon neemt in het Verenigd Koninkrijk nog eens zevenduizend nieuwe mensen aan. Dat komt boven op de drieduizend nieuwe krachten die de webwinkelreus al eerder had aangekondigd. In totaal werken er aan het einde van het jaar meer dan 40.000 mensen bij de Britse tak van Amazon.

Het Amerikaanse bedrijf zegt dat er meer mensen nodig zijn om aan de grote vraag te voldoen. Omdat het in de kerstperiode een nog grotere vraag verwacht, is het bedrijf ook op zoek naar twintigduizend extra tijdelijke krachten.

De webwinkel neemt vooral magazijnmedewerkers aan, maar is ook op zoek naar IT'ers en HR-medewerkers. Daarnaast schrijft het vacatures uit voor gezondheidsspecialisten en financiële medewerkers.

De Britse arbeidsmarkt is hard getroffen door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020 hebben zo'n 220.000 mensen hun baan kwijtgeraakt. Dat Amazon nu zoveel nieuwe krachten aanneemt, is dus goed nieuws, maar ook een druppel op een gloeiende plaat. Zeker omdat deskundigen een verdere groei van de werkloosheid verwachten.

Met Amazon gaat het daarentegen erg goed sinds het begin van de coronacrisis. Het bedrijf noteerde in het tweede kwartaal van dit jaar een recordwinst van 5,2 miljard dollar (bijna 4,4 miljard euro), een verdubbeling ten opzichte van diezelfde periode het jaar ervoor.