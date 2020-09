49 bedrijven en instellingen in Nederland zijn in de laatste week van augustus omgevallen, een toename van 16 ten opzichte van de voorgaande week. Het totale aantal faillissementen van dit jaar staat inmiddels op 2.370. Dat zijn er 153 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal faillissementen in week 35 betrof 41 bedrijven en instellingen plus 8 eenmanszaken. In beide categorieën was het aantal groter dan de week ervoor.

In de financiële dienstverlening gingen met acht faillissementen de meeste bedrijven op de fles. In de groothandel werden zes bedrijven failliet verklaard, net als in de vervoers- en opslagbranche.

Het aantal faillissementen voor de hele maand augustus ligt op koers om lager uit te vallen dan in dezelfde maand vorig jaar. De laatste dag van augustus viel in week 36 en de op die dag uitgesproken faillissementen zijn nog niet meegeteld.

Het aantal omvallende bedrijven was in week 25 (halverwege juni) voor het laatst groter dan een jaar eerder.