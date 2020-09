De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat huurbemiddelaars beboeten die extra diensten presenteren als onderdeel van het bemiddelingsproces, schrijft ACM donderdag. Deze diensten, zoals het regelen van een vergunning of aansluiting voor gas, water en licht, mogen volgens de marktautoriteit alleen als keuze worden aangeboden.

Met het aanbieden van extra diensten door de bemiddelaars is an sich niets mis, schrijft ACM. Alleen ziet de autoriteit steeds meer gevallen waarin deze diensten als vast onderdeel van de huurovereenkomst worden gepresenteerd. Dat mag niet. Een potentiële huurder moet zelf kunnen kiezen of hij of zij deze afneemt, zonder dat dit gevolgen heeft voor het kunnen huren van de woning.

De marktautoriteit heeft de huurbemiddelaars via de brancheorganisaties gewezen op de regels en ook individuele huurbemiddelaars hierop aangesproken. Als de bemiddelaars hier alsnog mee verder gaan, riskeren ze een boete van 600.000 euro.

Daarnaast kan de ACM een omzetgerelateerde boete uitdelen van 7,5 procent van de totale jaaromzet van een onderneming. Deze manier van beboeten is vooral gericht op grote bedrijven, voor wie de eenmalige boete niet afschrikwekkend genoeg is.

"Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning zijn in de huidige woningmarkt kwetsbaar. Daarom treden wij op tegen huurbemiddelaars die verboden bemiddelingskosten rekenen, in welke vorm dan ook", aldus directeur Consumenten Edwin van Houten van ACM.