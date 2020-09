Een aantal webwinkels, waaronder bol.com en Plein.nl, gaat extra maatregelen nemen om klanten beter tegen bestelfraude te beschermen. De bedrijven gaan hiertoe over na suggesties van de Consumentenbond, meldt de belangenorganisatie donderdag.

De Consumentenbond constateerde eerder op basis van een steekproef dat de bescherming tegen bestelfraude beter kan.

De bond voerde bij dertig webwinkels een steekproef uit en in veel gevallen bleek dat fraudeurs met een geraden of gestolen wachtwoord bestellingen konden doen. Hierbij wordt het bezorgadres aangepast en gebruikgemaakt van de mogelijkheid om achteraf te betalen.

Dit is te voorkomen door de mogelijkheid om achteraf te betalen uit te schakelen zodra een ander adres in het spel is, maar bij webwinkels als Zalando, Wehkamp, bol.com, bonprix en Plein.nl ontbreekt deze beveiliging.

Daarnaast constateert de Consumentenbond dat slachtoffers van bestelfraude zelf contact moeten opnemen met de dienst die verantwoordelijk is voor het online betaalverkeer, zoals AfterPay of Klarna. Hierbij is het in sommige gevallen nodig om aangifte bij de politie te doen, met veel "gedoe en stress" tot gevolg.

De bond heeft de webwinkels gevraagd over hun beveiligingssuggesties na te denken, zoals scherper toezicht op betalingen achteraf. Bol.com heeft toegezegd dit te zullen onderzoeken, terwijl Plein.nl zijn wachtwoordbeleid zal aanscherpen. De Consumentenbond gaat dit begin volgende maand controleren.