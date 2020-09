De Franse regering heeft donderdag een pakket steunmaatregelen voor de nationale economie gepresenteerd. Voor de maatregelen is 100 miljard euro uitgetrokken, maakt de regering in Parijs donderdag officieel bekend.

Net als veel andere economieën heeft ook de Franse economie veel te lijden onder de coronacrisis. De verwachting is dat de krimp dit jaar uitkomt op 11 procent, de scherpste daling sinds de Tweede Wereldoorlog.

Om de economie er weer bovenop te helpen, is een maatregelenpakket opgesteld, dat bestaat uit investeringen, subsidies en belastingverlagingen. Dit moet de economie duurzamer en concurrerender maken. Daarnaast moet het plan niet alleen voor behoud van banen zorgen, maar in 2021 ook in 160.000 nieuwe arbeidsplaatsen resulteren, aldus premier Jean Castex.

Zo wordt er 30 miljard euro geïnvesteerd in verduurzaming en gaat er 25 miljard euro naar behoud van werkgelegenheid. Tevens gaan de belastingen voor bedrijven met 10 miljard euro omlaag.

Frankrijk is na Duitsland de grootste economie van de eurozone. Het voorgestelde pakket van 100 miljard euro bedraagt 4 procent van het bbp. Volgens een functionaris van de Franse overheid is dat percentage in geen enkel Europees land hoger.

De regering hoopt dat de economie in het land, mede door het steunpakket, in 2022 weer op het niveau van vóór de uitbraak van COVID-19 is.