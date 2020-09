FrieslandCampina hoort niet meer bij de vijf grootste zuivelbedrijven ter wereld. Het bedrijf is twee plaatsen gezakt, naar de zevende plek. De Nederlandse melkcoöperatie werd ingehaald door een Amerikaanse en een Chinese verwerker, meldt Rabobank woensdag in de jaarlijkse Global Dairy Top 20.

FrieslandCampina stond vorig jaar nog op de vijfde plek van de lijst, maar schoof omlaag doordat het Chinese Yili en het Amerikaanse Dairy Farmers of America hard groeiden door overnames. Daardoor behaalden ze een flink hogere omzet.

De grootste melkverwerker ter wereld is nog steeds Nestlé. Het Zwitserse bedrijf had in 2019 een omzet van bijna 20 miljard euro, net iets meer dan het Franse Lactalis, dat een omzet van bijna 19 miljard euro behaalde. FrieslandCampina zette in 2019 11,3 miljard euro om.

FrieslandCampina is niet het enige Nederlandse bedrijf in de lijst. Ook Unilever staat erop, op de twaalfde plaats, met een geschatte omzet uit melkproducten van 5,7 miljard euro in 2019.

Volgens Rabobank nam de omzetstijging van de twintig grootste bedrijven vorig jaar iets af ten opzichte van 2018. In 2018 werd nog een stijging gemeld van 2,5 procent, vorig jaar was dat slechts 1,3 procent. De bank denkt dat de omzet van de zuivelbedrijven dit jaar nog iets verder zal dalen door de coronacrisis. Hoewel consumenten naar verwachting niet minder zuivel zullen consumeren, gaan ze hun vertrouwde producten wel inruilen voor goedkopere alternatieven.